На Львівщині відкрили нове газове родовище

Учора, 27 жовтня, поблизу села Городківка Дрогобицького району відбулося відкриття нового Бистрицького газового родовища. Це відбулося у межах XVII Міжнародного економічного форуму, який зараз проходить у Львові. Напередодні, в межах форуму, на Львівщині уже відкрили сонячну та вітрову електростанції.

Видобувні запаси цього родовища, виходячи з проведених пошуково-розвідувальних робіт, оцінюють в 600 млн. м3. Добовий видобуток з двох свердловин на Дрогобиччині очікують в розмірі 70 тис. м3. Звідси постачають природній газ на великі промислові підприємства на території всієї України.

Урочисте відкриття родовище розпочали запалення символічного факела.

"Це чергова цеглинка в будівництво нашої держави, в розбудову регіону. Дуже важливо, що сьогодні ми відкриваємо родовище під час Економічного форуму, адже і громадськість, і представники бізнесу говорять про позитивний інвестиційний клімат в області. Бачимо, що ті договори, меморандуми, які були підписані в межах форуму, свідчать про те, що у Львівщину ще буде інвестовано не один мільйон доларів чи євро" - зазначив під час відкриття перший заступник голови ЛОДА Ростислав Замлинський.

Загальний обсяг інвестицій, який дав змогу відкрити родовище склав 95 млн. грн.

У наступному році планується продовження пошукових робіт, буріння 4-х розвідувальних свердловин і збільшення добового видобутку до 150-200 тис. м3 в добу.

Павло Паламарчук, Львів. Фото автора