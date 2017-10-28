Небойові втрати за три роки склали понад 10 тисяч бійців, - Матіос

Із 2014 року не від бойових дій загинули понад 10 тисяч українських військових, вважає Матіос.

Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, повідомляє ZIK.

"Я зараз хочу озвучити страшну статистику, про яку ніхто не говорить. Із 2014 року і до сьогодні у лавах Збройних силах України та решти підрозділів, які захищають країну, загинуло 10 тисяч 103 особи внаслідок безповоротних і санітарних втрат, тобто не від бойових дій", – констатував Матіос.

Зокрема, зауважив головний військовий прокурор, ці люди загинули внаслідок того, що не виконувались військові статути та вчинялися злочини один проти одного. За його словами, йдеться про фактичну кількість двох армійських бригад.