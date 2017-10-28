Обама був неправий у питанні ненадання Україні летальної зброї, - Волкер

У суботу, 28 жовтня, Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер обговорив на зустрічі з народними депутатами у Києві ряд питань, зокрема, введення миротворців на Донбас.

За словами народного депутата з фракції Батьківщина Олексія Рябчина, спецпредставник зазначив, що нині відбувається погодження позицій щодо цього питання та вирішується, яким чином ініціатива може бути поставлена на голосування в Раді Європи ООН.

Рябчин наголосив, що результати переговорів будуть відображені у відповідній резолюції, передає Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що поставив питання Волкеру про новий законопроект по Донбасу, на що спецпредставник відповів наступним чином:

"Якщо Росія зіткнеться з реальністю того, що робиться, в цьому не буде нічого надприродного - якщо речі будуть названі своїми іменами", - наводить парламентар слова Волкера.

При цьому він зазначив, що спецпредставник Держдепу не висловлював якихось прохань чи побажань щодо голосування в другому читанні цього законопроекту.

У свою чергу народний депутат із фракції БПП Володимир Ар’єв у Facebook після зустрічі написав, що "можливо, до кінця року, буде резолюція РБ ООН по миротворчій місії".

Ар’єв розповів, що, за словами Волкера, Росії дуже не подобається законопроект про реінтеграцію Донбасу, а також, що Україна - єдина сторона, яка показує прагнення до виконання Мінських угод.

"Обама був неправий у питанні ненадання Україні летальної зброї, і перерахував мінімум три фактори, які свідчать про те, що надати зброю можна", - розповів нардеп, посилаючись на Волкера.

Народний депутат від фракції Народний фронт Андрій Тетерук, у свою чергу, повідомив, що на зустрічі також піднімалося питання про позицію США щодо Криму.

"Коли б не повернулись українські території (через рік або п'ять років), США будуть допомагати Україні в їх поверненні, а Крим ніколи не буде визнаний російським", - зазначив Тетерук.