Порошенко затвердив угоду з США про співробітництво в сфері науки і технологій

Україна ратифікувала Угоду зі Сполученими Штатами Америки про співробітництво в сфері науки і технологій.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Президент Петро Порошенко підписав відповідний закон.

"Документом відновлюється дія Угоди між урядами України та США про співробітництво в сфері науки і технологій від 4 грудня 2006 року", - йдеться в повідомленні.

Ця угода вступає в силу з дати отримання американською стороною повідомлення від української сторони про завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур. При цьому дію українсько-американської Угоди буде відновлено на період до травня 2019 року.