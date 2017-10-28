Порошенко затвердив угоду з США про співробітництво в сфері науки і технологій

28 жовтня, 2017 - 17:37
Україна ратифікувала Угоду зі Сполученими Штатами Америки про співробітництво в сфері науки і технологій.
Про це повідомляє прес-служба президента України.
Президент Петро Порошенко підписав відповідний закон.
"Документом відновлюється дія Угоди між урядами України та США про співробітництво в сфері науки і технологій від 4 грудня 2006 року", - йдеться в повідомленні.
Ця угода вступає в силу з дати отримання американською стороною повідомлення від української сторони про завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур. При цьому дію українсько-американської Угоди буде відновлено на період до травня 2019 року.
Джерело: День