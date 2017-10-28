Прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що уряд країни прийняв рішення про розпуск парламенту Каталонії.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на El Pais.

Рахой заявив, що йдеться не про призупинення самоврядування Каталонії, а про "якнайшвидше повернення до нормальності, яка починається з закону та повертає закон каталонцям".

"Я розпустив парламент Каталонії, і 21 грудня у цій громаді відбудуться вибори", - сказав прем'єр-міністр Іспанії.

"Уряд оголошує вибори в Каталонії, щоб повернути назад голоси каталонцям", - додав він.

За словами Рахоя, відповідно до статті 155 Конституції Іспанії, члени женералітату Каталонії відсторонені від своїх посад.

Він також повідомив про звільнення з посади начальника місцевої поліції Mossos d’Esquadra.

Нагадаємо, парламент Каталонії на засіданні 27 жовтня проголосував за резолюцію про проголошення незалежності автономії від Іспанії. Голосування відбувалося таємно. Депутати від опозиційних фракцій залишили зал перед початком голосування, назвавши його незаконним.

В уряді Іспанії заявили, що звернуться до Конституційного суду з метою оскарження декларації про незалежність Каталонії.

Також 27 жовтня, сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.