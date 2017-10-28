Президент підписав закон про бухгалтерський облік та фінзвітність

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень). Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Зокрема, закон, ухвалений Верховною Радою 5 жовтня 2017 р., включено Кабінетом Міністрів до переліку законопроектів у сфері європейської інтеграції Україні, прийняття яких забезпечить належне виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

"Законом передбачено включення частини засадничих положень нової Директиви 2013/34/ЄС до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". У подальшому виконання вимог Директиви 2013/34/ЄС планується забезпечувати поступово шляхом розробки, прийняття та впровадження нормативно-правових актів — насамперед внесення змін до положень (стандартів) бухгалтерського обліку," - повідомила Южаніна.

Проте, на сайтах Верховної Ради та президента поки немає інформації про підписання главою держави цього закону.