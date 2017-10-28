США і далі тиснутимуть на КНДР, - Пенс

Вашингтон продовжить економічний і дипломатичний тиск на Північну Корею для стримування її програм з розробки ядерної зброї і балістичних ракет.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє Business Standard.

За його словами, США продовжать застосовувати "економічний та дипломатичний тиск" для того, щоб Пхеньян "відмовився від своїх ядерних і балістичних ракетних програм".

Свою заяву він зробив у ході візиту на базу ВПС в штаті Північна Дакота, де розміщені бомбардувальники B-52 і міжконтинентальні балістичні ракети.

Пенс також попередив, що керівництво Сполучених Штатів розглядає всі можливі варіанти дій, і якщо доведеться захищатися, вони застосують "ефективну і нищівну" військову силу.

Раніше міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Америка ніколи не прийме ядерну Північну Корею.