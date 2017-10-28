Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав вирішувати проблему Каталонії конституційним шляхом.

"Проблема Каталонії повинна бути вирішена в конституційному порядку Іспанії", - написав він у своєму Twitter.

Catalonia issue must be resolved within Spain's constitutional order. Spain is committed Ally, with important contributions to our security. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 27 жовтня 2017 р.

При цьому він підкреслив, що Мадрид є важливим союзником Альянсу в питаннях забезпечення безпеки.

Нагадаємо, 27 жовтня парламент Каталонії все ж оголосив про незалежність за підсумками референдуму, проведеного в автономії 1 жовтня.

Мадрид оперативно відреагував і застосував передбачений Конституцією механізм для таких випадків - скасував автономію Каталонії.