Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав вирішувати проблему Каталонії конституційним шляхом.

"Проблема Каталонії повинна бути вирішена в конституційному порядку Іспанії", - написав він у своєму Twitter.

Catalonia issue must be resolved within Spain's constitutional order. Spain is committed Ally, with important contributions to our security.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 27 жовтня 2017 р.