Синоптики попередили про складні погодні умови у найближчі дні

У неділю, 29 жовтня, в Україну прийде активний циклон із півдня Скандинавії і вдень впливатиме на погоду західних областей.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У неділю дощитиме, у західній частині вдень місцями пройдуть сильні дощі.

Вранці та вдень посилення південно-західного вітру 15-20 м/с, у західних областях пориви 25-30 м/с, у Карпатах до 40 м/с.

Температура вночі +2-7°, вдень +8-13°, у південній частині до +16°.

У Києві в неділю вранці і вдень дощ, посилення південно-західного вітру 15-20 м/с. Температура вночі +4-6°, вдень +9-11°.

У понеділок, 30 жовтня, на українців чекають складні погодні умови. Тиждень почнеться з дощів з переходом у мокрий сніг, місцями заметіль.

Вітер західний і північно-західний, 17-22 м/с, на Правобережжі пориви 25-30 м/с.

Температура повітря вночі та вдень +1-6°, в Карпатах 0-5°, вдень у південних областях +6-11°.

У Києві в понеділок очікується дощ із переходом у мокрий сніг, місцями заметілі, посилення західного вітру 17-22 м/с, вночі пориви 25 м/с, температура вночі та вдень +4-6°.