Трамп має намір опублікувати всі документи про вбивство Кеннеді

Президент США Дональд Трамп збирається розсекретити всі документи, що стосуються вбивства 35-го американського президента Джона Кеннеді.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Після уважних консультацій з генералом Келлі (головою апарату Білого дому Джоном Келлі – ред.), ЦРУ та іншими агентствами, я оприлюдню ВСІ документи, окрім тих, у яких згадуються імена, адреси досі живих осіб", - наголосив Трамп.

Американський президент додав, що він це зробить задля "повного розкриття, прозорості і з метою покласти край всім конспірологічним теоріям".

Раніше Білий дім за розпорядженням президента Трампа оприлюднив 2891 документ з розслідування про вбивство 35 президента США Джона Кеннеді, які до цього часу перебували в архівах під грифом "Секретно".

Розкриті зараз матеріали містять записи безпосередньо про підготовку та здійснення вбивства. Водночас зазначається, що й на цей раз не всі документи були розсекречені – під грифом залишається ще близько 300 файлів з міркувань національної безпеки.

Після цього організація WikiLeaks пообіцяла заплатити 100 тисяч доларів за неопубліковані документи про вбивство президента США Джона Кеннеді.