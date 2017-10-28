У Китаї запустили трамвай з гібридним двигуном

Китайський трамвай з гібридним двигуном на водневому паливі був введений в промислову експлуатацію в міському окрузі Таншань (провінція Хебей на півночі Китаю).

Про це повідомляє Сіньхуа.

Цей перший комерційний трамвай у світі на водневому паливі. Він зроблений China Railway Rolling Corporation(CRRC) Tangshan Co., Ltd.

Трамвай не виділяє забруднюючих речовин. Не утворюється оксидів азоту, оскільки температура реакції усередині водневих паливних елементів складає до 100 градусів Цельсія.

Відстань між вагонною підлогою трамвая і рейками складає всього 35 сантиметрів завдяки новітній технології з низьким рівнем підлоги, що є великою зручністю для пасажирів. Трамвай може бути заправлений водневим паливом за 15 хвилин і може працювати на 40 км при максимальній швидкості 70 км в годину.

Зараз трамвай працює на старій залізниці в місті Таншань, одному з найдавніших промислових міст Китаю.