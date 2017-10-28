У Києві показали мультфільм "Чудове чудовисько"

До Міжнародного дня анімації у столичному кінотеатрі «Ліра» презентували короткометражний анімаційний фільм «Чудове чудовисько», знятий за мотивами однойменної книжки видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури.

«Мультфільм «Чудове чудовисько», який презентується сьогодні, зроблений на високому рівні і зачіпає такі глибинні теми, такі як дружба, вірність та відданість, тому я переконаний, що його буде цікаво дивитися не лише дітям, а й дорослим. Є усвідомлення того, що анімація є особливо близькою і дієвою для дитячого виховання», - сказав міністр культури Євген Нищук.

Мультфільм «Чудове чудовисько» - це історія про незвичайну дружбу дівчинки Соні та монстрика Чу, яскраво наповнений фольклорним, фентезійним та реальним світами, створений на основі однойменної книжки Олександра Дерманського.

Презентація стрічки відбулась за участі міністра культури Євгена Нищука, генерального директора дитячого видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Івана Малковича, виконуючого обов'язки генерального директора ДП «Укранімафільм» Дмитра Лісенбарта, керівника анімаційної студії «Червоний собака» Олени Голубєвої, письменника Олександра Дерманського та членів знімальної групи.

Нагадаємо, український анімаційний фільм "Чудове чудовисько" був відібраний для участі в конкурсній програмі короткометражних фільмів Family Cinema Weekend - Shorts for Kids, 33-го Варшавського міжнародного кінофестивалю. Фільм створений студією «Червоний собака» за підтримки Держкіно України. Сценарій написаний на основі однойменної книжки Олександра Дерманського, видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Режисер стрічки - Сергій Мельніченко, продюсер - Олена Голубєва.