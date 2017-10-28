У Мар'їнці бойовики обстріляли з мінометів житлові квартали

У Мар'їнці Донецької області бойовики обстріляли з мінометів житлові квартали, пошкоджено будинки.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Донецькій області.

"Мінометний обстріл житлових кварталів міста почався в п'ятницю, 27 жовтня, о 20:00 і тривав близько години", - йдеться в повідомленні.

О 20:30 слідчо-оперативна група поліції отримала дзвінок від подружжя пенсіонерів: по вулиці Набережній біля їхнього будинку розірвався снаряд. Пошкоджено всі вікна та фасад.

У момент вибуху господарі будинку були у дворі, їх оглушило ударною хвилею, але не зачепило осколками.

Від допомоги лікарів пенсіонери відмовилися.

Вранці в суботу, 28 жовтня, поліцейські продовжили огляд району. Зараз виявлено пошкодження 3-х будинків по вулиці Набережній і Каштановій. Всі факти кваліфіковано за ч.2 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Огляд житлового сектора триває.