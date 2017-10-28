У МЗС домовилися про конкретні кроки звільнення українських політв'язнів у РФ

У МЗС України відбулася зустріч, учасники якої домовилися про конкретні кроки для звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України і допомоги їхнім сім'ям.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

"Учасники зустрічі домовилися про конкретні кроки для звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України і допомоги їхнім сім'ям, про доступ українських громадян в окупованому Криму до освіти і всього комплексу державних послуг, зокрема - спрощення оформлення необхідних документів", - йдеться в повідомленні.

Також йшлося про законодавчі ініціативи в сфері захисту прав політв'язнів. Про інші деталі зустрічі не повідомляється.

Участь в засіданні взяли також заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров, нардеп, уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.