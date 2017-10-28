У НАТО спростували, що Угорщина зірвала підготовку саміту з Україною

У НАТО стверджують, що не мали планів провести у грудні засідання комісії Україна-НАТО, яке нібито заблокувала Угорщина

Про це повідомив офіційний представник альянсу, коментуючи заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, інформує УНІАН.

Угорський міністр заявив, що через український закон про освіту Будапешт виступив проти проведення 6 грудня 2017 року у Брюсселі чергового засідання комісії Україна-НАТО.

"Планів проводити у грудні засідання комісії Україна-НАТО не було", - сказав представник НАТО.

При цьому в альянсі зазначили, що "віддані міцним партнерським зв'язкам з Україною", а засідання комісії відбувається регулярно на різних рівнях, останнє з яких відбулося минулого липня в Києві.