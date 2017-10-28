У Норвегії відкриють підводний ресторан

У Норвегії відкриється підводний ресторан, початок будівництва запланований на лютий 2018 року, а відкриття на весну 2019-го.

Ресторан знаходитиметься на південному узбережжі Норвегії, передає CNN.

Будівництвом займеться норвезька архітектурна компанія Snøhettа. Відвідувачі зможуть опинитись на глибині п’яти метрів. Бетонні стіни сплановані так, що зможуть витримати найскладніші умови.

"Найбільша перевага цієї будівлі полягає в тому, що вона вписується у природне середовище; відвідувач зможе опинитись під водою і отримати такі враження, яких раніше він отримати не міг", — розповідає головний архітектор проекту Рун Граздал.

Ресторан зможе одночасно вмістити більше сотні гостей. Окрім вітальні, у комплексі буде бар з шампанським, у якому відвідувачі святкуватимуть перехід з суші під воду. Нижче знаходитиметься їдальня з двома довгими та кількома меншими столами навпроти великого вікна.