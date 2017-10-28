У Житомирі відкрили перший в Україні і світі пам’ятник Олегу Ольжичу

У Житомирі урочисто відкрили пам’ятник Олегу Ольжичу. Український поет, політичний діяч, археолог, справжнє ім’я якого Олег Олександрович Кандиба, народився саме в цьому місті 21 липня 1907 року. На урочистості з нагоди відкриття пам’ятника зібралися керівники області й міста, політики, громадські діячі, науковці, і всі, хто побажав вшанувати пам’ять про Олега Ольжича.

Олег Ольжич наш земляк, і це справедливо, що перший в Україні пам’ятник відомому націоналісту ми відкриваємо в Житомирі, - сказав у своєму виступі голова Житомирської ОДА Ігор Гундич. - Ми маємо знати наших українських визначних діячів, шанувати , пам’ятати і наслідувати їх. І тоді ми будемо справжніми українцями.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин зауважив, що вже чимало років про це мріяли, багато спільних зусиль докладали і ось нарешті пам’ятник українському герою, житомирянину Олегу Ольжичу встановлено. « І для нас це відкриття пам’ятника не менш важливе, як відремонтована дорога чи дитячий садок. Адже це закладає духовний фундамент нашого майбутнього. Треба показувати приклад наступним поколінням і виховувати наших дітей на пам’яті, на справжніх героях України»- сказав Сергій Сухомлин. Він висловив подяку усім, хто причетний до того, аби Ольжич повернувся в Житомир. Окремі слова вдячності звучали ідейному натхненнику встановлення пам’ятника Ольжичу Олені Галагузі, Сидору Кізіну, який чимало сил доклав до цієї справи.

Голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма, цитуючи під час свого виступу рядки з літературної спадщини Ольжича, зауважив , що його слова, як ніколи, актуальні і для теперішнього часу. Тож закликав усіх до єдності - заради України, заради того, щоб вона відбулася як сильна, незалежна держава.

Голова Організації українських націоналістів Богдан Червак, сказав, що це історичний день для української нації. Адже відновлюється історична і національна справедливість щодо одного з найвизначніших діячів українського національного визвольного руху періоду Другої світової війни. Богдан Червак відзначив, що цей пам’ятник у Житомирі є насправді не лише першим пам’ятником Олегу Ольжичу в Україні, але й у світі. У США є постамент з погруддям Ольжичу, а ось пам’ятник - лише в Житомирі.

Серед численних поважних промовців, які виступали того дня на урочистостях, був і директор інституту літератури ім. Т. Шевченка Національної Академії Наук України, доктор філологічних наук Микола Жулинський.

- Це знакова подія для Житомира, для всієї України, - сказав Микола Жулинський.- Ми сьогодні є свідками того, що головні борці за незалежну українську державу поступово входять у національну свідомість і стають справжніми світочами. Олег Ольжич - унікальна постать в історії українського руху, унікальна постать в історії археології, літератури, науки, мистецтва. Але, безперечно, і сьогодні був зроблений акцент на цьому, ми мало знаємо Ольжича як провідника організації українських націоналістів, як культурного будівничого української держави. Він приїхав у Київ заради будівництва України, він створював українську національну раду, майбутній український парламент, він думав над тим, як витворити демократичну Україну, майбутню незалежну державу. Він працював над тим, щоб розробити систему цінностей, орієнтирів, які можуть і повинні сконсолідувати українців, створити українську націю як культурний організм. В цьому Олег Ольжич абсолютний новатор і в цьому його унікальна заслуга. Переконаний, що цей пам’ятник буде свідчити всім нам, всьому українському народу про те, що пам’ять про борців, які боролися за волю України, житиме, їхні імена входитимуть в національну свідомість, і вони будуть далі з нами будувати незалежну українську державу.

Після освячення пам’ятника Олегу Ольжичу і спільного молебню, учасники святкового зібрання виконували гімн України, звучав славень ОУН і патріотичні українські пісні.

Того ж дня у Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулася Всеукраїнська науково-теоретична конференція "О.Ольжич - поет, учений та його доба".

Оксана Климчук, Житомирська область. Фото автора.