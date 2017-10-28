В Ісландії проходять дострокові парламентські вибори

В Ісландії в суботу, 28 жовтня, розпочалися дострокові парламентські вибори.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Жителі Ісландії йдуть на виборчі дільниці, щоб обрати новий парламент втретє за чотири роки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 245 тис. осіб мають право взяти участь у голосуванні. Дільниці будуть відкриті з 10:00 до 22:00 за місцевим часом.

Згідно з даними опитування Gallup, опублікованими вчора, консервативну Партію незалежності підтримують 25,3% респондентів, партію лівих зелених - 17,3%, за соціал-демократів виступають 15,5%.

Нагадаємо, раніше президент Ісландії прийняв прохання прем'єр-міністра Б‘ярні Бенедиктссона про проведення дострокових виборів у зв'язку з виходом з уряду однієї з коаліційних партій.