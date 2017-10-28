В Україні планують зняти художній фільм про "Розстріляне відродження"

Держкіно готове приступити до фінансування повнометражного художнього фільму про розстріляних у 1930-ті роки українських митців.

Про це повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, що Іллєнко розглядає документальний фільм "Будинок "Слово" як початок більш масштабного проекту.

"У планах Державного агентства України з питань кіно - фінансування повнометражного ігрового фільму, режисером якого теж буде Тарас Томенко. І цей фільм також буде називатися "Будинок "Слово". Ми в принципі готові це робити... Сподіваємося, що в наступному році він буде запущений у виробництво", - сказав Іллєнко на прес-конференції в Харкові в п'ятницю.