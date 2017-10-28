В Україні вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні в річницю визволення від нацистів

Президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні співвітчизників в 73-ту річницю визволення України від нацистів.

"Ми по праву пишаємося ратним подвигом солдатів і офіцерів - вихідців з України, які воювали з ворогом в складі армій країн антигітлерівської коаліції, а також партизан і підпільників, учасників національно-визвольного руху і Руху опору у багатьох європейських країнах", - сказав глава української держави в Парку Слави в Києві.

Порошенко також зазначив, що близько 9 мільйонів співвітчизників віддали свої життя за мирне небо.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до могили Невідомого солдата. Військовослужбовці роти Почесної варти пройшли маршем перед ветеранами.