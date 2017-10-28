ЄБРР допоможе Україні з реформою реєстрації лікарських засобів

Міністерство охорони здоров'я України спільно з ЄБРР та міжнародними експертами працює над покроковим планом змін реєстрації препаратів. Мета – врегулювати дійсну процедуру, яка є недосконалою порівняно зі світовими практиками.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

"27 жовтня 2017 року в Міністерстві охорони здоров’я пройшла чергова зустріч з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку та міжнародними експертами щодо майбутнього реформування системи реєстрації лікарських засобів в Україні. У ході зустрічі було обговорено співпрацю в розробці концепції, яка має не лише удосконалити порядок реєстрації лікарських засобів, а й передбачити конкретні кроки поступового розвитку всієї системи регулювання фармацевтичного сектору через її глибоку трансформацію", - йдеться у повідомленні.

На зустрічі також обговорювали попередні рекомендації консорціуму міжнародних експертів, які детально вивчили ситуацію функціонування фармринку в Україні та надали свої пропозиції щодо його врегулювання з міжнародними стандартами.