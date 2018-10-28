16 шахтарів у Луганській області продовжують страйк під землею

Гірники шахти імені Капустіна держпідприємства "Лисичанськвугілля" вимагають повернути їм борги із заробітної плати, які досягають 170 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні на шахті імені Г.Г. Капустіна стався обвал. Завалило шостий західний польовий відкаточний штрек. В результаті огляду місця аварії, попередньо зроблений висновок, що завалено 10 погонних метрів гірничої виробки. Саме там знаходяться 16 учасників протесту. Вони не збираються залишати місце свого перебування. Гірники оцінили ситуацію і зробили висновок, що у них є два запасні виходи на поверхню", - йдеться в повідомленні М.Волинця.

Шахтарі вимагають погасити чотиримісячну заборгованість із заробітної плати. Крім того гірники вимагають звільнення з посади директора об'єднання "Лисичанськвугілля". На думку гірників, дії директора підприємства Валентина Кисельова довели підприємство до банкрутства.