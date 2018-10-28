День в ООС: Бойовики 5 разів обстріляли українські позиції

В зоні проведення Операції об'єднаних сил 28 жовтня станом на 18:00 зафіксували п'ять обстрілів з боку бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на сторінці у Facebook.

"Противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки і Тарамчука. На Приазов'ї, окрім стрілецької зброї, ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Водяного та Лебединського зі станкових протитанкових гранатометів, а в районі Гнутового – з мінометів калібру 82 мм", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та позиції. У всіх випадках відкриття вогню противником вживаються адекватні заходи", - зазначили у штабі ООС.