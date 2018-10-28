Естонський депутат отримав медаль Балтійської Асамблеї за підтримку України

Напередодні ввечері в Вільнюсі на церемонії вручення нагород Балтійської Асамблеї одну з медалей отримав керівник групи естонсько-української дружби в парламенті Естонії (Рійгікогу) Йоганнес Керт.

Його нагородили за підтримку територіальної цілісності і євроінтеграції України.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR з посиланням на прес-службу Рійгікогу.

«Йоханнес Керт отримав медаль за підтримку територіальної цілісності України і її вступу в ЄС», - йдеться в повідомленні.

Балтійська Асамблея є міжнародною організацією, яка сприяє співробітництву парламентів Латвії, Литви та Естонії. Вона була заснована 8 листопада 1991 року в Таллінні. Згідно з рішенням президії Балтійської Асамблеї, медалі асамблеї видаються за діяльність по зміцненню єдності і співпраці між балтійськими державами. Нагороди присуджуються з 2002 року.

Йоханнес Керт - відомий естонський політик, колишній військовий. Був командувачем Естонськими силами оборони в 1996-2000 р.р. Останнє військове звання - генерал-лейтенант (1998).