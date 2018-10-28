Eurostat повідомив, скільки українців отримали посвідку на проживання в ЄС

Основний потік легальної міграції до Євросоюзу йшов минулоріч з України - і він виявився куди більш масштабним, ніж багато хто припускав.

Про це повідомляє DW з посиланням на дані Eurostat.

Так, за даними організації, український паспорт має кожен п'ятий іноземець (21,1%), який отримав у 2017 році в одній з країн ЄС вид на проживання або інший статус, що дозволяє перебування строком понад 3 місяці. Дана статистика Eurostat охоплює тільки тих громадян з країн за межами ЄС, які вперше подавали документи, або не робили цього більше півроку (продовження діючих дозволів не враховувалися).

З 3,1 мільйона таких іноземців, які отримали в 2017 році право на перебування в ЄС, майже 662 тисячі є громадянами України. При цьому 88 відсотків з них приїхали працювати. Таким чином, міграція з України - це яскраво виражена трудова міграція. Інша специфічна особливість - вона значною мірою сфокусована на одній-єдиній країні: Польщі.

Польська влада видала торік нові дозволи на перебування в країні понад 585 тисяч громадян України. Власне, саме це й перетворило Польщу на європейського лідера з прийому іноземців. Двома іншими найбільшими групами іноземців, які приїхали в минулому році не з держав ЄС жити і працювати в цій країні, є білоруси (майже 43 тисячі) і молдавани (майже 8 тисяч).

Втім, українці займають перше місце серед одержувачів дозволів на перебування ще в 5 країнах Євросоюзу: Угорщина, Литва, Словаччина, Чехія, Естонія. До того ж трудові мігранти з України, за даними Eurostat, увійшли в 2017 році в трійку лідерів ще і в Болгарії, Данії, Латвії та Хорватії. Таким чином, вони їдуть переважно у східноєвропейські країни, жителі яких, у свою чергу, у великій кількості виїжджають на заробітки в західноєвропейські держави ЄС.