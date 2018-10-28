На авіабазу США Рамштайн у Німеччині поставили рекордну кількість боєприпасів

Рекордну з минулого століття кількість боєприпасів і спорядження було поставлено в жовтні на передову авіабазу США Рамштайн у Німеччині.

Про це повідомила прес-служба американських ВПС на офіційному сайті авіабази Рамштайн.

Авіабаза Рамштайн є найбільшим американським військовим опорним пунктом в Європі з часів холодної війни, де розташований штаб європейського командування ВПС США.

За офіційними даними, на авіабазу в жовтні було доставлено близько 100 контейнерів з різними озброєннями. За своїми масштабами такого роду поставок не було з 1999 року, відзначають у ВПС США.

При цьому підкреслюється, що протягом 78-денної кампанії, в рамках якої було здійснено понад 900 рейсів військово-транспортної авіації США, на авіабазу були поставлені "боєприпаси і спорядження, призначене для перспективних операцій на театрі військових дій і в зв'язку з мінливими завданнями Європейського командування збройних сил США".

Пентагон підкреслює, що збільшення поставок боєприпасів, палива та спорядження пов'язані з необхідністю забезпечення оперативного реагування збройних сил США на загрози, які виходять з боку "агресивних гравців".