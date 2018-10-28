Пучдемон виступив на перших зборах своєї нової партії

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заснував нову партію, яка дістала назву "Виклик" (Crida).

Перші партійні збори відбулися 27 жовтня у каталонському місті Манреса, а Пучдемон виступив на них за допомогою відеозв'язку з Брюсселя, повідомляє Deutsche Welle.

"Пучдемон... закликав усіх прихильників незалежності Каталонії до єдності та продовження боротьби за відокремлення регіону від Іспанії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, деякі колишні союзники лідера сепаратистів зараз висловлюють помірковані позиції та відмовляються приєднатися до нової партії.

Наразі у Каталонії діє щонайменше три партії, які виступають за незалежність від Мадрида. На останніх парламентських виборах у регіоні три партії, що виступають за самостійність Каталонії, сумарно мають більш ніж половину зі 135 депутатських крісел у новому парламенті. Однак найбільше голосів здобула партія "Громадяни", яка виступає за єдність регіону з Іспанією.

Політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність регіону.

Нині кілька лідерів руху за незалежність перебувають під вартою або, як сам Пучдемон, у вигнанні.