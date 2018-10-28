Регуляторна служба не погодила постанову Кабміну про підвищення ціни газу

Державна регуляторна служба України не погодила проект постанови Кабміну про підвищення ціни газу для населення.

Відповідне рішення від 26 жовтня опубліковане на сайті Державної регуляторної служби.

«Прийняття проекту порядку у запропонованій редакції може призвести до монополізації ринку природного газу НАК «Нафтогаз України», невиконанню Україною її обов’язків за договором про заснування Енергетичного співтовариства», – йдеться у рішенні.

Зазначається, що в документі відсутній аналіз регуляторного впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обгрунтування відповідності проекту принципам регуляторної політики.

Як пояснила ДРС, в цьому аналізі уряд мав вказати цілі державного регулювання, очікувані результаті від постанови, механізми і заходи, які забезпечать досягнення цілей тощо.

Також наголошується, що, згідно із Законом про регуляторну політику, кожен проект має бути оприлюднений «з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань».

Крім того, Регуляторна служба дійшла висновку, що нова редакція постанови про підвищення цін на газ «не відповідає досягнутим раніше збалансованим домовленостям між учасниками ринку природного газу».

Раніше Гройсман заявляє, що Україна без кредиту МВФ не уникне дефолту, а тому змушена була виконати його умови і підвищити ціну на газ.