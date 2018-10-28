Рейтинг партії Меркель впав до рекордно низького рівня

Рейтинг партії канцлера Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС) і його баварського партнера Християнсько-соціального союзу (ХСС) знову впав до рекордно низького рівня.

Як повідомляє DW, згідно з опитуванням, проведеним соціологічним інститутом Emnid, якби вибори до бундестагу відбулися в неділю, 28 жовтня, за консервативний блок ХДС/ХСС проголосували б менше чверті виборців (24%). Це на один відсоток менше, ніж минулого тижня, і найнижчий показник за весь час проведення опитувань Emnid.

За даними інших соціологічних інститутів (Infratest Dimap, Allensbach, Forsa), рейтинг ХДС/ХСС в жовтні також продовжив падіння, досягнувши рекордно низького рівня.

28 жовтня в федеральній землі Гессен проходять вибори до місцевого парламенту, за даними соціологів, ХДС ризикує опуститися з більш ніж 38 відсотків голосів, отриманих на виборах 2013 року, до 26 відсотків.

Якщо результат партії дійсно виявиться настільки низьким, то Меркель буде непросто домогтися переобрання головою ХДС на партійному з'їзді в Гамбурзі на початку грудня.