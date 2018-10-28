Сьогодні 13 команд змагаються за звання кращої артбатареї ЗСУ

На одному з полігонів Київської області проходить активна фаза змагань серед 13 команд-учасниць за звання кращої артилерійської батареї Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сайті.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України представляють команди окремої бригади морської піхоти, окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та окремого реактивно-артилерійського полку.

Метою змагань є підвищення зацікавленості особового складу в поглибленні свого професійного рівня, вироблення твердих практичних навиків у оволодінні штатним озброєнням і військовою технікою.

Конкурс, зокрема, передбачає перевірку навиків з спеціальної, тактичної та індивідуальної стрільби, управління вогнем.

Під час спеціальної номінації артилеристи вправлялися у швидкості та вправності виконання завдань з розгортання і наведення гармат, здійснення пострілу й зміни місця дислокації.