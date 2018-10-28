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Супрун порадила, як адаптуватись до "зимового часу"

28 жовтня, 2018 - 17:54
Фото УНІАН

Перехід на "зимовий час" може створити додатковий стрес для організму, тож до стану здоров'я особливо уважними мають бути люди, що мають серцево-судинні хвороби.

Про це повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун. 

"Найбільш відчутними зміни в організмі є в перші дні після переведення часу. ... Деякі дослідження вказують, що після зміни часу збільшується ймовірність настання серцевого нападу. Варто слідкувати за своїм організмом та не планувати додаткового навантаження", - зазначає в.о. глави МОЗ. 

Аби краще впоратися зі зміною часу, варто виходити на прогулянки, намагатися повноцінно харчуватись та планувати час так, щоби спати не менше 7-8 годин. 

"Не плануйте в цей період часу важливі справи, зокрема краще утриматись від інтенсивних фізичних навантажень. Якщо відчуваєте труднощі після зміни часу — проконсультуйтесь зі своїм лікарем", - радить Супрун.

Джерело: День

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