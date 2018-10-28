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Світоліна вперше в кар'єрі виграла Підсумковий турнір WTA

28 жовтня, 2018 - 16:32
Фото Reuters

Українка Еліна Світоліна стала переможницею Підсумкового турніру року Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Сінгапурі.

У фіналі Світоліна обіграла американку Слоан Стівенс з рахунком 3:6, 6:2, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 2 години 25 хвилин.

Це була четверта очна зустріч суперниць, в якій українка здобула другу перемогу над американкою.

На шляху до фіналу Світоліна в Білій групі обіграла представниць Чехії Петру Квітову (6:3, 6:3) і Кароліну Плішкову (6:3, 2:6, 6:3), а також минулорічну чемпіонку Каролін Возняцкі з Данії (5:7, 7:5, 6:3). У півфіналі Еліна взяла верх над голландкою Кікі Бертенс (7:5, 6:7 (5:7), 6:4).

Світоліна вперше в кар'єрі виграла Підсумковий турнір. Вона завоювала четвертий титул в сезоні-2018 і 13-й в кар'єрі.

Призовий фонд WTA Finals становив 7 млн ​​доларів.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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