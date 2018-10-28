У "Борисполі" затримали громадянина Британії, якого розшукував Інтерпол

28 жовтня, 2018 - 20:57
За минулу добу в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Великої Британії, якого розшукував Інтерпол.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
"У столичному аеропорту під час оформлення пасажирів, які прибули з Амстердама, у відношенні громадянина Великої Британії відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. Прикордонники встановили, що іноземця розшукували на території Об'єднаних Арабських Еміратів за вчинення шахрайства у фінансовій сфері", - повідомляють правоохоронці.
Інформацію про затриманого передали Укрбюро Інтерполу у м. Києві.
Джерело: День