У "Борисполі" затримали громадянина Британії, якого розшукував Інтерпол

За минулу добу в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Великої Британії, якого розшукував Інтерпол.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"У столичному аеропорту під час оформлення пасажирів, які прибули з Амстердама, у відношенні громадянина Великої Британії відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. Прикордонники встановили, що іноземця розшукували на території Об'єднаних Арабських Еміратів за вчинення шахрайства у фінансовій сфері", - повідомляють правоохоронці.

Інформацію про затриманого передали Укрбюро Інтерполу у м. Києві.