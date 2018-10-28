У Бразилії відбувається другий тур президентських виборів

Другий тур виборів у Бразилії відбудеться в неділю, за підсумками якого має бути обраний новий глава держави.

Так, бразильцям належить визначитися, кого з двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів за підсумками першого туру 7 жовтня, вони хочуть бачити в якості президента - ультраправого Жаіра Болсонару або лівого представника Партії трудящих Фернанду Аддада, повідомляє Reuters.

У першому турі Болсонару вдалося заручитися підтримкою 46,2% голосів виборців, що виявилося краще за всіх попередніх прогнозів. Аддад отримав 29,1% голосів.

За підсумками опитування, проведеного інститутом громадської думки і опублікованого 25 жовтня, Болсонару зберігає лідерські позиції. Так, 56% виборців готові проголосувати за ультраправого кандидата в президенти, в той час як 44% мають намір підтримати лівого кандидата.

Однак багато західних спостерігачів напередодні виборів схилялися до думки, що результат у день голосування може виявитися іншим, оскільки багато виборців усе ще не визначилися з вибором.

Болсонару відомий в Бразилії своїми одіозними висловлюваннями на адресу етнічних і сексуальних меншин і жінок, а також ультраправими консервативними поглядами, проте багато виборців вважають, що це єдина можливість не допустити до поста президента чергового кандидата від Партії трудящих, з якою пов'язані великі корупційні скандали останніх років.

Аддад йшов на ці вибори під гаслом - "новий Лула да Сілва". Він обіцяє за час свого президентства скасувати режим жорсткої економії. Бразильцям він відомий як колишній міністр освіти і екс-мер фінансової столиці країни Сан-Паулу, однак за межами південного сходу Бразилії про цього політика раніше знали небагато. У передвиборну гонку він вступив менше ніж за місяць до виборів.