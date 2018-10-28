У Грузії стартували президентські вибори

У Грузії в неділю о 8 годині ранку за місцевим часом відкрилися виборчі дільниці, на яких громадяни республіки зроблять свій вибір на користь одного з 25 кандидатів у президенти.

Про це повідомляє редакція Радіо Свобода у Грузії Эхо Кавказа.

У виборах мають право взяти участь більше 3,5 мільйонів громадян, в тому числі ті, що проживають і перебувають в інших країнах.

На виборах президента Грузії 2018 року загальна кількість виборців становить 3 518 877 осіб. Для проведення виборів відкрито 3 703 виборчі дільниці, в тому числі 55 за кордоном, і 11 - це ділянки, створені у виняткових випадках. Бюлетені для голосування надруковані на грузинському, вірменською і азербайджанською мовами. Крім того, для кількох ділянок надруковані тримовні бюлетені (грузино-азербайджано-вірменські).

За інформацією ЦВК, для спостереження за ходом голосування зареєстровано більше 82 000 представників виборчих суб'єктів, більше 22 000 спостерігачів місцевих наглядових організацій і понад 1 100 міжнародних спостерігачів від 58 міжнародних організацій, передає «Інтерпресньюс».

Виборчий процес висвітлюють понад 2 000 журналістів від 125 медіа-організацій. Серед акредитованих медіа-засобів 31 міжнародна та 94 місцевих медіа-організацій. ЦВК нагадує сторонам, які беруть участь у виборах, що згідно з виборчим законодавством Грузії, в день голосування в будівлях, де проходить голосування, агітація заборонена.

Перший брифінг в ЦВК Грузії щодо проведення виборів відбудеться протягом найближчої години.

Це останні президентські вибори, в яких президент Грузії обирається прямим голосуванням. За новою конституцією, яка вступить в силу після інавгурації обраного президента, чергові президентські вибори 2024 року відбудуться шляхом голосування призначених 300 виборщиків з парламенту і органів місцевого самоврядування.

Нова конституція істотно обмежує повноваження президента, який вже не буде здійснювати зовнішню політику держави, не зможе призначати послів і суддів. Обмежуються права президента і в сфері національної безпеки. Функції головнокомандувача президент зможе здійснювати лише в умовах війни. Анулюється Рада національної безпеки при президентові Грузії. Функції президента Грузії фактично зводяться до представницьких.