У Китаї автобус з пасажирами впав у річку, є жертви

У місті Чунцін на південному заході Китаю в результаті ДТП на мосту автобус з людьми впав у річку Янцзи. Проводиться рятувальна операція, але вже відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Місцева влада вже підтвердила загибель одного з пасажирів автобуса", - йдеться в повідомленні.

Заздалегідь встановлено, що водій автобуса несподівано виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковим автомобілем. У результаті удару автобус пробив загорожу і впав у річку.

На момент аварії в автобусі знаходилося, як показують попередні результати розслідування, не менш як десять осіб.

У рятувальній операції задіяно більш як десять пошуково-рятувальних суден поліції та інших служб, а також підводний робот.