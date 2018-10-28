У Китаї автобус з пасажирами впав у річку, є жертви

28 жовтня, 2018 - 19:58
У місті Чунцін на південному заході Китаю в результаті ДТП на мосту автобус з людьми впав у річку Янцзи. Проводиться рятувальна операція, але вже відомо про одного загиблого.
Про це повідомляє Сіньхуа.
"Місцева влада вже підтвердила загибель одного з пасажирів автобуса", - йдеться в повідомленні.
Заздалегідь встановлено, що водій автобуса несподівано виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковим автомобілем. У результаті удару автобус пробив загорожу і впав у річку.
На момент аварії в автобусі знаходилося, як показують попередні результати розслідування, не менш як десять осіб.
У рятувальній операції задіяно більш як десять пошуково-рятувальних суден поліції та інших служб, а також підводний робот.