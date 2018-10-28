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У Луганській області на шахті зі страйкарями стався обвал

28 жовтня, 2018 - 20:12
Фото: kvpu.org.ua

У Луганській області на шахті імені Капустіна державного підприємства Лисичанськвугілля стався обвал.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Згідно з попереднім висновком, завалено 10 погонних метрів гірничої виробки, де, зокрема, перебуває 16 протестувальників та народний депутат Сергій Каплін. Вони не збираються покидати місце свого перебування.

"Телефоном я зв’язався з протестуючими та народним депутатом. Мене дивує бараняча впевненість міністра Ігоря Насалика та представників Кабміну, які не здатні оцінити реальний стан справ у вугільній галузі.  Якщо не вжити необхідних заходів для погашення заборгованості перед шахтарями ПАТ Лисичанськвугілля та гірникам інших об’єднань, то акції протестів з понеділка будуть стрімко поширюватись на інші шахти та об’єднання" - заявив Волинець.

Джерело: День

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