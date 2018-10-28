У США створили гель, який вдвічі прискорює тривалість загоєння ран

Молекулярні біологи зі Стенфордського університету створили гель, який скорочує тривалість загоєння порізів та інших ран в два рази.

Розробка вже пройшла успішні випробування на мишах, пише Advances in Wound Care.

"Рани не тільки швидше затягувалися, а й відбувалася реальна регенерація тканини. Поріз не тільки "заростав" шкірою, але і всередині рани з'являлися волосяні мішечки і інші залози. Подібний крем можна використовувати не тільки для лікування порізів, але і важких бойових поранень і хронічних ран", - пишуть дослідники.

Як розповідають вчені, всі тканини тіла людини та інших тварин виробляють невелике по силі електричне поле, яке грає важливу роль в управлінні рухом клітин при загоєнні ран і зростанні тіла. А поява порізу або подряпини призводить до утворення "дірки" в тій точці, де була нанесена рана, що змушує майбутні клітини шкіри і м'язів мігрувати в напрямку цієї "електричної ями".

Також біологи відкрили кілька генів, що керують процесом, і успішно перевірили їх роботу на мишах і інших тварин. Наприклад, ген FL2 "гальмує" рух нових клітин шкіри, що рухаються в сторону "електричної ями". Це відкриття наштовхнуло дослідників на думку, що тимчасове блокування його роботи прискорить заростання тканин.

Керуючись цією ідеєю біологи створили набір з коротких РНК-молекул, які блокували ген FL2 і дозволили прискорити загоєння ран. Потім отриману речовину додали в один з існуючих бактерицидних гелів.

Зараз, як відзначають вчені, вони проводять аналогічні досліди на шкірі свиней, і готуються відправити запит на проведення клінічних дослідів на добровольцях в регулюючі органи США.