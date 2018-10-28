У США успішно випробували нову ракету-перехоплювач

США 26 жовтня успішно випробували нову ракету-перехоплювач SM-3 версії Block IIA, призначену для боротьби з бойовими ракетами середнього радіусу дії.

Про це повідомляє Defense News.

Тест відбувся в Тихому океані. Цей результат є "ключовим моментом" у розвитку американської протиракетної оборони, зазначили в американському військовому відомстві.

В операції взяв участь ескадрений міноносець John Finn, який було введено до складу ВМС США у 2017 році. Він виявив і перехопив ракету-мішень, яку запустили з західного узбережжя Гаваїв.

США і Японія з 2006 року розробляють протиракету спільними зусиллями. Вона покликана замінити попередні модифікації SM-3. Новинка має більший кінетичний перехоплювач, нову сенсорну апаратуру, а також збільшену дальність і швидкість ураження.

Вона знищує мішень шляхом фізичного зіткнення з нею. Швидкість польоту протиракети становить 4,5 кілометра на секунду, а гранична дальність ураження – 2700 кілометрів.

Зазначається, що протиракета буде встановлена як на морські, так і на наземні платформи ПРО Aegis Ashore, у тому числі на території Румунії, Польщі, а також Японії, яка стурбована ракетно-ядерною програмою КНДР.