Україна виборола право проводити Ігри нескорених, - Порошенко

Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що наступні Ігри нескорених прийматиме Україна, яка виборола це право.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вважаю, що українці зараз - одна з найнескореніших націй у світі. Ми вибороли право проводити Ігри Нескорених, і сподіваюся, ми прийматимемо ці змагання в Україні", - заявив глава держави.

Він нагадав, що напередодні телефоном спілкувався з представниками України на цих змаганнях, які відбулися у Сіднеї: "Привітав їх з неймовірними результатами: 20 медалей, 7 з яких золоті. Наші Нескорені – найкращі. Вони – обличчя України – сильне, красиве, патріотичне".

Як повідомлялося, у тій розмові учасники команди українських Нескорених розповіли про своє спілкування з британським принцом Гаррі і про те, що нагадали йому про попередню домовленість із Президентом Порошенком про проведення наступних "Ігор нескорених" в Україні.

Принц Гаррі є засновником Ігор нескорених (Invictus Games) - спортивних змагань для ветеранів, що дістали поранення під час бойових дій. Перші такі Ігри Нескорених відбулися у 2014 році.