В Ірландії на референдумі підтримали зміну законодавства щодо богохульства

Жителі Ірландії на референдумі переважною більшістю голосів підтримали зміну законодавство країни щодо богохульства.

Про це свідчать екзит-поли, повідомляє The Irish Times.

Референдум був спрямований на те, щоб видалити посилання на богохульство в Конституції.

Цю пропозицію за попередніми даними підтримали 69% ірландців, які прийшли на референдум а 31% висловилися за збереження положень про богохульство.

Молоді виборці переважно підтримали законодавчі зміни, тоді як більш старші розділилися майже порівну – 48% проголосували за збереження конституційної статті.

Закон про богохульство був закріплений у конституції країни в 1937 році.

Частина статті 40 Конституції Ірландії говорить: "Публікація або висловлювання богохульства, крадіжка чи непристойності є злочином, який буде каратися відповідно до закону".

У 2009 році за новим законом богохульство каралося штрафом у розмірі до 25 тисяч євро.

Міністр юстиції Ірландії Чарлі Фланаган заявляв, що діюче положення конституції надає правовий захист переконань лише християнам.