В Одеській області зафіксували відлуння землетрусу в Румунії

У ніч на 28 жовтня в Одеській області зафіксували незначні коливання у зв'язку із землетрусом в Румунії.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій на офіційному сайті.

В українській ДСНС повідомили, що в Румунії в районі гір Вранча о 03:38 (за літнім часом) 28 жовтня на глибині 150 км були зареєстровані підземні поштовхи магнітудою 5,6. Повторних поштовхів не зафіксовано.

"За уточненою інформацією, на території України в Одеській області відчувалися незначні коливання без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.