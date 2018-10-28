В одеських парках встановлюють контейнери для пластику та алюмінієвих банок

Спеціальні контейнери для пластику та алюмінієвих банок встановлюють в парках Одеси.

Про це повідомляє rubryka.com.

“З цього року ми починаємо вивозити сміття з парків самі, місто купило нам сміттєвоз, ось і вирішили організувати заодно роздільний збір відходів”, – розповів директор КП “Міськзелентрест” Юніс Байрамов.

Вже встановлено шість таких баків в парку Перемоги. Незабаром ще чотири контейнери з’являться в парку Шевченка.

Крім того, підприємство має намір збільшити кількість звичайних урн і контейнерів, а також встановити в кожному парку по великій “човні” для великогабаритного сміття на кшталт гілок дерев.