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В ООС закликали мешканців Краматорська не виходити на вулицю без потреби 2 дні

28 жовтня, 2018 - 18:55
Фото Міноборони

Командування Об`єднаних сил закликає мешканців Краматорська Донецької області без нагальної причини не виходити із дому 31 жовтня та 1 листопада 2018 року.

Про це повідомили в прес-службі Операція об'єднаних сил.

В ці дні ОС будуть проводити  превентивні заходи  з протидії терористичним та диверсійним загрозам в м. Краматорськ.

Задля безпеки, у разі необхідності пересування в інші райони міста, просять обов`язково мати при собі документи, що посвідчують особу.

Повідомляється, що усі дії відбуваються згідно з нормами чинного законодавства та під керівництвом Командувача об`єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Джерело: День

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