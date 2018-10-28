В ООС закликали мешканців Краматорська не виходити на вулицю без потреби 2 дні

28 жовтня, 2018 - 18:55
Командування Об`єднаних сил закликає мешканців Краматорська Донецької області без нагальної причини не виходити із дому 31 жовтня та 1 листопада 2018 року.
Про це повідомили в прес-службі Операція об'єднаних сил.
В ці дні ОС будуть проводити превентивні заходи з протидії терористичним та диверсійним загрозам в м. Краматорськ.
Задля безпеки, у разі необхідності пересування в інші райони міста, просять обов`язково мати при собі документи, що посвідчують особу.
Повідомляється, що усі дії відбуваються згідно з нормами чинного законодавства та під керівництвом Командувача об`єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
Джерело: День