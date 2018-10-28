В Україні відзначають 74-ту річницю визволення від нацистських загарбників

В Україні 28 жовтня відзначають 74-ту річницю визволення від нацистських загарбників. Цього дня вшановують пам'ять всіх українців, які віддали життя, виганяючи нацистських окупантів, у лавах радянської армії або Української повстанської армії.

Президент України Петро Порошенко привітав громадян із 74-ю річницею вигнання нацистів з України, повідомляє прес-служба адміністрації президента України на офіційному сайті.

"У тій трагедії Україна має свій особливий, жертовний рахунок незліченних людських втрат. Війна, окупація і в кінці здобута перемога коштували нам, за різними оцінками, від восьми до десяти мільйонів невинно загублених життів," - йдеться у привітанні, опублікованому на сайті адміністрації президента України в неділю вранці.

П.Порошенко відзначає, що в роки Другої світової війни Україна була суцільною ареною запеклих бойових дій.

"До останнього дня війни, українці хоробро воювали в лавах Червоної армії і регулярних військ держав антигітлерівської коаліції, боролися з ворогом у підпільних рухах опору багатьох європейських країн, ціною власного здоров'я в тилу безперервно забезпечували потреби фронтів" - зазначив П. Порошенко.

"Земний уклін і сердечна подяка всім людям старшого покоління і особисто кожному учаснику тих бурхливих подій за здійснений подвиг заради вільного і щасливого життя нащадків ... Саме на ваших прикладах, чесноти і вистражданих перемог виховані сучасні патріоти - захисники України," - підсумував президент України.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав Україну з Днем визволення від німецько-фашистських загарбників, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України на офіційному сайті.

"Нацистське вторгнення і окупація кривавими смерчами пронеслися нашою країною і забрали десятки мільйонів життів. Ціною надзвичайних, нелюдських зусиль українці змогли вижити в таких умовах і звільнити свою землю від чергових "визволителів". Ця перемога здобувалася ціною мільйонів життів і покалічених доль. Після війни в Україні не залишилося практично жодної родини, яка б не зазнала втрат"- йдеться у привітанні В.Гройсмана, опублікованому на сайті КМУ в неділю вранці.

Прем'єр-міністр зазначив, що внесок українського народу в перемогу над нацизмом є неоціненним.

"Ми ніколи не забудемо і завжди пам'ятатимемо тих, хто віддав своє життя, захищаючи свою землю від загарбників," - підсумував В.Гройсман.

День визволення України від фашистських загарбників відзначається в країні щороку 28 жовтня. Саме цього дня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.

Як відомо, під час Другої світової війни, у лютому 1943 року, розвиваючи наступ після перемоги під Сталінградом, радянські війська зайняли Харків та деякі інші українські міста, але вже у березні 1943 року залишили їх унаслідок контрнаступу військ німецького вермахту та їхніх союзників. Лише восени 1943 року розпочалося остаточне вигнання нацистських окупантів з України. У 1944 році було проведено низку операцій, які дали змогу чотирьом Українським фронтам розгромити угруповання німецьких військ «Південь» і групу «А», зайняти майже всю територію України і Крим.

Вигнання нацистів із Закарпаття розпочалося 9 вересня 1944 року під час Східнокарпатської стратегічної воєнної операції, складовими частинами якої були Карпатсько-Дуклянська та Карпатсько-Ужгородська фронтові наступальні операції. У ході Карпатсько-Ужгородської операції війська 4-го Українського фронту здобули карпатські перевали і наступали на Закарпаття. 16 жовтня радянські війська зайняли місто Рахів, 24 жовтня визволили Хуст і Сваляву, 26 жовтня – Мукачеве, а 27 жовтня – Ужгород.

Усталеною датою визволення України від гітлерівців вважається 28 жовтня 1944 року. Насправді залишався ще Чоп – важливий залізничний вузол на кордоні Закарпатської України, Словаччини та Угорщини. 28 жовтня 1944 року радянські війська підійшли до Чопа. Внаслідок запеклого бою, який тривав цілий день, 29 жовтня війська 17-го гвардійського стрілецького корпусу, 237, 8 та 138 стрілецьких дивізій визволили Чоп. Та скоро нацистські війська перейшли у контрнаступ. Окремі райони Чопа кілька разів переходили з рук у руки. Остаточно Чоп було визволено лише 23 листопада 1944 року. Того ж дня нацистів вигнали із села Шоломон (тепер Соломоново).