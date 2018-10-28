Вибори у Грузії: оголошені результати екзит-полів

У неділю, 28 жовтня, після закриття виборчих дільниць соціологи оголосили результати екзітполлов президентських виборів в Грузії.

Як повідомляє канал Руставі 2, за даними екзит-полу Edison Research, кандидат в президенти Григол Вашадзе отримує 40%, його суперниця Саломе Зурабішвілі - також 40%.

Вибори президента Грузії стартували в неділю о 08:00 за місцевим часом. Президента востаннє обирають шляхом загального прямого голосування. Попередні дані Центральної виборчої комісії про підсумки виборів з'являться в ніч на понеділок, 29 жовтня. Для перемоги в першому турі виборів необхідно набрати понад 50% голосів виборців.

На посаду президента Грузії претендують 25 кандидатів. Серед них - два колишніх міністра закордонних справ: незалежна кандидат Саломе Зурабішвілі, підтримувана правлячою партією Грузинська мрія, і Григол Вашадзе - кандидат від опозиційного об'єднання Сила в єдності. Обидва кандидати очолювали МЗС Грузії за часів Михайла Саакашвілі і є фаворитами виборів. Їх об'єднує відсутність симпатій до Росії і курс на зближення з Європейським Союзом і НАТО.

Чинний президент Грузії Георгій Маргвелашвілі не став висувати свою кандидатуру на другий термін. Не стала брати участь у виборах і лідер опозиційної партії Демократичний рух, колишня голова парламенту Ніно Бурджанадзе.

У 2017 році парламент країни затвердив нову конституцію, яка перетворила Грузію на парламентську республіку. Це означає, що на наступних виборах у 2024 році президента країни призначить виборча колегія, що складається з 150 депутатів парламенту і 150 представників місцевої влади. Водночас його повноваження будуть значно скорочені.