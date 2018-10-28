Японським інженерам вдалось повністю автоматизувати процес прибирання

Систему управління роботами-помічниками, яка повністю автоматизує процес прибирання, розробили японські інженери з компанії Preferred Networks.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Основні технології, які використовували розробники: розпізнавання голосу, за допомогою якого робот розуміє голосові команди, і комп'ютерний зір, який забезпечує можливість розрізняти предмети, піднімати їх і перекладати на місце.

За основу програмісти Preferred Networks використовували робота-прибиральника Human Support Robot від Toyota, який створений для допомоги інвалідам.

В основу системи комп'ютерного зору покладена надточна нейромережа, яка навчалася на майже двух мільйонах зображень - в результаті робот може ідентифікувати предмети, розуміти, яким чином потрібно підняти той чи інший предмет і куди його віднести. Він знає, що ручки повинні лежати в склянці для канцелярського приладдя, а одяг, розкиданий на підлозі - в кошику для білизни.

Комп'ютерний зір робота використовується і для розпізнавання невербальних команд: система може відстежити, куди показує людина. Також робот вміє розпізнавати голосові команди і, наприклад, на прохання господаря, здатний віднести сміття у відро.