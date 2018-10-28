Запуск китайської комерційної ракети-носія ZQ-1 завершився невдачею

Невдачею завершився перший запуск китайської комерційної ракети-носія ZQ-1.

Про це пише The Guardian.

Як повідомляє приватна компанія-виробник LandSpace Technology Corporation, після зльоту політ апарату був нормальним, на першій і другій ступені все йшло в штатному режимі, однак на третій ступені сталася аварія.

Невдалий запуск ракети був здійснений 27 жовтня з космодрому Цзюцюань. Вона повинна була доставити супутник «Вейлай» для Центрального телебачення Китаю, але так і не змогла вийти на задану орбіту.

У кінці серпня 2018 року було оголошено про завершення робіт над створенням комерційної ракети–носія «Чжуцюэ-1» (ZQ-1). Вона є триступеневою ракетою-носієм загальною довжиною 19 м і діаметром 1,35 м, злітна маса ZQ-1 становить 27 т, а стартова тяга — 45 т.