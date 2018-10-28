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Збірна України з гандболу обіграла чорногорців у відборі до ЧЄ

28 жовтня, 2018 - 21:56
Фото: Укрінформ

Чоловіча збірна України з гандболу здобула першу перемогу у кваліфікаційному турнірі до чемпіонату Європи 2020 року.

У другому турі "синьо-жовті" в Сумах завдали поразки команді Чорногорії - 29:24 (15:12), повідомляє Укрінформ.

В іншому поєдинку 8-ї відбіркової групи збірна Фарерських островів програла лідеру квартету команді Данії - 17:35 (8:17).

Турнірне становище: Данія - 4 очки, Україна - 2, Чорногорія - 1, Фарерські острови - 1.

Наступний матч збірна України проведе на виїзді 10 квітня 2019 року проти гандболістів Фарерських островів.

У фінальний турнір чемпіонату Європи-2020, який вперше пройде у трьох країнах (Австрії, Норвегії та Швеції), вийдуть по дві команди кожної з восьми груп, а також чотири кращі збірні, що посіли треті місця.

Востаннє раз чоловіча збірна України з гандболу виступала у вирішальному турнірі чемпіонату Європи 2010 року.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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