200 тисяч мешканців Донбасу пережили в середньому по 47 обстрілів на день, - дані ООН

За останні чотири роки понад 200 тисяч людей на Донбасі пережили в середньому по 47 обстрілів на день. Про це під час конференції у Києві повідомив координатор ООН в Україні Ніл Вокер, передає "Громадське".

За його словами, з них 47 тис. - це діти.

Вокер наголошує, що "переселенці є ключем до миру", але підхід України до їхнього питання не є комплексним.

На його думку, для їх реабілітації необхідно побороти стигматизацію в країні, а міжнародним партнерам - надавати Україні не тільки гуманітарну допомогу, а й направити в правильне законодавче русло.